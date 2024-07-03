ЖКХ

Юрлица в Псковской области должны перезаключить договоры на вывоз ТКО

Юридические лица в Псковской области должны заключить договоры с временным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп». Также договоры необходимо перезаключить физическим лицам по индивидуальным контейнерам, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

По вопросам заключения договоров в Пскове можно обратиться по адресу: улица Металлистов, дом №18, третий этаж.

Банковские реквизиты для оплаты услуг по договору:

ИНН: 6025052918

КПП: 602501001

ОГРН: 126000004880

ОКПО: 39453723

ОКТМО: 58710000001

ОКОГУ: 4210014

ОКАТО: 58410000000

ОКФС: частная собственность

Расчетный счет: 40702810451000010063

Банк: Псковское ОСБ №8630 ПАО Сбербанк

БИК: 045805602

Корр. счет: 30101810300000000602.

Ранее псковичам назвали телефоны, по которым можно обращаться с вопросами в ООО «Экогрупп».

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Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.