Юрлица в Псковской области должны перезаключить договоры на вывоз ТКО

Юридические лица в Псковской области должны заключить договоры с временным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп». Также договоры необходимо перезаключить физическим лицам по индивидуальным контейнерам, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
По вопросам заключения договоров в Пскове можно обратиться по адресу: улица Металлистов, дом №18, третий этаж.
Банковские реквизиты для оплаты услуг по договору:
Ранее псковичам назвали телефоны, по которым можно обращаться с вопросами в ООО «Экогрупп».
Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.
Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.