ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Родина

Началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью более 5 км для газификации деревни Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Для обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 218 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 141 заявка от жителей населенного пункта, 139 из них переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.