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Михаил Ведерников: Работа по вывозу крупногабаритных отходов идёт динамично

Работа по вывозу крупногабаритных отходов в Псковской области идёт динамично, но пока по данной теме властям поступает много обращений. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«За последние двое суток убрали почти 500 тонн отходов. Постепенно возвращаемся к плановым значениям вывоза твердых коммунальных отходов за счёт ликвидации основных точек скопления мусора», - заметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, по-прежнему много обращений по крупногабаритным отходам, которые скопились за месяцы простоя. «Но работа идёт динамично, направление максимально усилено путём привлечения дополнительной техники», - сообщил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что новый регоператор в рамках переходного периода настраивает вывоз отходов из муниципалитетов.

«Работа большая, поэтому могут возникнуть временные точечные сложности. В связи с этим напоминаю, что о проблемных моментах стоит сообщать по номеру: 122. Операторы систематизируют информацию и направляют её непосредственно исполнителям», - добавил Михаил Ведерников.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.