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ЖКХ

Михаил Ведерников: Работа по вывозу крупногабаритных отходов идёт динамично

12.07.2024 10:41|ПсковКомментариев: 0

Работа по вывозу крупногабаритных отходов в Псковской области идёт динамично, но пока по данной теме властям поступает много обращений. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«За последние двое суток убрали почти 500 тонн отходов. Постепенно возвращаемся к плановым значениям вывоза твердых коммунальных отходов за счёт ликвидации основных точек скопления мусора», - заметил Михаил Ведерников. 

По словам губернатора, по-прежнему много обращений по крупногабаритным отходам, которые скопились за месяцы простоя. «Но работа идёт динамично, направление максимально усилено путём привлечения дополнительной техники», - сообщил глава региона. 

Также Михаил Ведерников отметил, что новый регоператор в рамках переходного периода настраивает вывоз отходов из муниципалитетов.

«Работа большая, поэтому могут возникнуть временные точечные сложности. В связи с этим напоминаю, что о проблемных моментах стоит сообщать по номеру: 122. Операторы систематизируют информацию и направляют её непосредственно исполнителям», - добавил Михаил Ведерников. 

Напомним, филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой. 

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период. 

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Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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