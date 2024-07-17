ЖКХ

Подрядчика обязали устранить недостатки, допущенные при капремонте крыши многоэтажки на Запсковье

Псковскую компанию, которая занимается ремонтом в многоквартирных домах, обязали устранить недостатки, допущенные при ремонте кровли в доме №1 на улице Сиреневый бульвар в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

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Между Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и обществом с ограниченной ответственностью «Строй-ИК» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту, в перечень объектов вошел дом №1 на улице Сиреневый бульвар в городе Пскове (ремонт кровли и фасада).

После ремонтных работ, в период гарантийного срока, в адрес управляющей организации поступили обращения от граждан по факту протекания кровли дома. Согласно условиям спорного договора, общество обязалось обеспечить своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока, что не было выполнено.

16 июля Арбитражный суд Псковской области обязал подрядчика в рамках гарантийных обязательств в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу устранить следующие недостатки и дефекты в выполненных работах по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома: