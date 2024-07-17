ЖКХ

Фасад дома на проспекте Ленина капитально отремонтировали в Великих Луках

Завершены и приняты работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: сайт ФКР Псковской области

Это дом 1955 года постройки, общей площадью 3 294,09 квадратных метра, расположен на проспекте Ленина, 36/31. Работы выполнила подрядная организация ООО «Малая механизация» в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год.

Подрядная организация выполнила ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, ремонт цоколя, откосов и отливов. Выполнен ремонт декоративных элементов фасада, в местах общего пользования установлены новые окна, выполнено устройство площадок входных групп, установлены решетки для очистки обуви, отремонтированы козырьки. Также выполнен ремонт балконных плит и железо-бетонных плит эркерных балконов.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки.