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ЖКХ

В бежаницком поселке Красный Луч ввели в эксплуатацию газопровод

19.07.2024 17:37|ПсковКомментариев: 0

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в рабочем поселке Красный Луч Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети протяженностью более 8 км создали возможность для подключения 165 домовладений. Также в поселке смонтированы четыре пункта редуцирования газа для надежного газоснабжения потребителей.

«К настоящему времени от жителей Красного Луча принято 73 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры, а первое домовладение уже подключено к сетевому газу. Продолжается строительство газопроводов внутри земельных участков будущих потребителей в рамках комплексных договоров на газификацию. Такой механизм позволяет сократить сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Теги: #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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