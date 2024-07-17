ЖКХ

В бежаницком поселке Красный Луч ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в рабочем поселке Красный Луч Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети протяженностью более 8 км создали возможность для подключения 165 домовладений. Также в поселке смонтированы четыре пункта редуцирования газа для надежного газоснабжения потребителей.

«К настоящему времени от жителей Красного Луча принято 73 заявки на догазификацию, все они переведены в договоры, а первое домовладение уже подключено к сетевому газу. Продолжается строительство газопроводов внутри земельных участков будущих потребителей в рамках комплексных договоров на газификацию. Такой механизм позволяет сократить сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.