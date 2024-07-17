ЖКХ

Более трех миллионов рублей взыскали с «Экопрома» в пользу владельца порховского полигона

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел иск порховской фирмы «Экор.Ос» к бывшему псковскому регоператору по обращению с ТКО «Экопрому» о взыскании 3 746 439 рублей. Это следует из документов, опубликованных на сайте суда.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Экор.Ос» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Экопром» о взыскании 3 656 391 рублей задолженности по оплате оказанных в марте 2024 года услуг по размещению твердых коммунальных отходов, а также процентов за пользование денежными средствами, начиная с 26 апреля по 22 мая в сумме 42 653 руб. 96 коп., а также процентов по день фактического исполнения обязательства.

По результатам спора «Экопром» не признал иск, заявив, что в нарушение положений договора «Экор.Ос» не представил данные видеофиксации. Но суд пояснил ответчику, что в материалах дела есть реестр взвешивания грузов, а акты сдачи-приемки ТКО на полигон подписывались водителями «Экопрома».

Суд постановил взыскать с бывшего регоператора 3 746 439 рублей.