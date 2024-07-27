Парк нового регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» пополнился техникой

Семь мусоровозов задней загрузки с кузовом и два ломовоза прибыли в Псковскую область. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый заместитель генерального директора нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп» Сергей Пайст.
На данный момент в Псковской области продолжается уборка завалов мусора, скопившихся за время «мусорного коллапса». Руководство компании «Экогрупп» для эффективной работы в этом направлении тесно взаимодействует с главами районов, администрациями городов и контролирующими органами.
Самым проблематичным районом с точки зрения вывоза мусора, по словам Сергея Пайста, является Гдовский, поскольку в летний сезон количество граждан здесь увеличивается в 4-5 раз.
Он добавил, что сейчас ситуация с мусором относительно стабильная во всех районах Псковской области. Компания старается не допускать срывов графика системного вывоза.
Напомним, Сергей Пайст руководил псковским регоператором «Экопром» с первых дней мусорной реформы до 2020 года. Затем директором стал Александр Киселев.
Филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. Сейчас «Экогрупп» насыщают кадрами и техникой.
Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.