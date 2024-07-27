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Парк нового регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» пополнился техникой

Семь мусоровозов задней загрузки с кузовом и два ломовоза прибыли в Псковскую область. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый заместитель генерального директора нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп» Сергей Пайст.

«Закуп техники ведется за счет средств компании "Экогрупп". Производство российское. Будет еще техника, сейчас же пришла текущая поставка. Мы ждем еще поставок, потому что оборудования все еще не хватает. Мы работаем, причем системность уже почти идеально выстроена, но с машинами, конечно, проблема», – рассказал Сергей Пайст.

На данный момент в Псковской области продолжается уборка завалов мусора, скопившихся за время «мусорного коллапса». Руководство компании «Экогрупп» для эффективной работы в этом направлении тесно взаимодействует с главами районов, администрациями городов и контролирующими органами.

Самым проблематичным районом с точки зрения вывоза мусора, по словам Сергея Пайста, является Гдовский, поскольку в летний сезон количество граждан здесь увеличивается в 4-5 раз.

Он добавил, что сейчас ситуация с мусором относительно стабильная во всех районах Псковской области. Компания старается не допускать срывов графика системного вывоза.

Напомним, Сергей Пайст руководил псковским регоператором «Экопром» с первых дней мусорной реформы до 2020 года. Затем директором стал Александр Киселев.

Филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. Сейчас «Экогрупп» насыщают кадрами и техникой.

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Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.

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