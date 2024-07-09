ЖКХ

У нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области сменился руководитель

Руководителем компании «Экогрупп» — нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области — назначен Андрей Вышкворкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с брифинга в правительстве Псковской области.

«Андрей Михайлович приехал к нам из другого региона, чтобы помочь в такой непростой ситуации. Опытный перспективный специалист из этой области. В этот сложный для нас период становления он нам очень поможет. Конечно, во всех вопросах мы будем работать совместно. Тем более, что ООО "Экогрупп" наше дочернее предприятие», - прокомментировала назначение руководитель «Псковских коммунальных систем», экс-руководитель нового регоператора Анна Краснова.

Ранее Андрей Вышкворкин занимал должность начальника отдела логистики ООО «ЭКОГРАД-Н» — мусорного регоператора Ростовской области. Теперь он работает в должности исполняющего обязанности директора компании «Экогрупп».

Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Смотрите также Новый мусорный путь

Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

Смотрите также «Экопром» в Псковской области лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.