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Экс-руководитель «Экопрома» в Псковской области стал и. о. первого замруководителя «Экогрупп»

Экс-руководитель бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» Сергей Пайст стал исполняющим обязанности первого заместителя руководителя нового регоператора - ООО «Экогрупп». Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В ходе совещания с главами сельских поселений обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности территорий. Основная тема - обращение с твердыми коммунальными отходами на территории района и работа нового регионального оператора по ТКО», – рассказала Наталья Федорова.

Исполняющий обязанности первого заместителя руководителя «Экогрупп» Сергей Пайст доложил о начале активной работы нового регоператора, о поставленных задачах, покупке новой техники и налаживания четких графиков вывоза ТКО, увеличении количества линий и операторов для приема заявок от населения и организаций. Принял в работу все накопившиеся проблемные вопросы, которые озвучили главы сельских поселений.

«Затронула тему оперативной отработки поступающих заявок; замены старых контейнеров, которые не приспособлены под выгрузку техникой действующего регоператора; тарифов по вывозу ТКО, которые не должны измениться, а также акцентировала внимание на информирование регоператором граждан о ситуации с ТКО и работе с реестром», – добавила глава района.

Работа будет настроена, заверил Сергей Пайст. Мониторинг уборки ТКО в районе ведется в ежедневном режиме.

Напомним, Сергей Пайст руководил псковским регоператором «Экопром» с первых дней мусорной реформы до 2020 года. Затем директором стал Александр Киселев.

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Сейчас филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.

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