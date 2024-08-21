ЖКХ

В «Дновской теплоснабжающей организации» сменился руководитель

Директором муниципального унитарного предприятия «Дновская теплоснабжающая организация» назначен Дмитрий Рогозов, сообщает в Telegram-канале глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

Дмитрий Рогозов уже приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей.

«Проблем и задач у предприятия много, впереди ответственный период - завершение подготовки к отопительному сезону. Все это требует работоспособности, сплочённости и ответственности всех сотрудников и руководителя. Желаю Дмитрию Николаевичу и коллективу предприятия успешно справляться с задачами и улучшать финансово-экономические показатели!» - добавил Михаил Шауркин.