ЖКХ

Почему горячую воду на Завеличье дали с задержкой, объяснили в «Псковских тепловых сетях»

Весь день телефоны приёмной, абонентского отдела, отдела по обслуживанию клиентов и аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» атаковали жители Пскова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия, физически сотрудники не могли запустить котельные раньше, чем того позволила технология и подрядчики, которые «максимально усложнили всем нам жизнь».

В данном порядке велся запуск котельных, сегодня, 26 августа:

Котельная №20:

8:00 - включены сетевые насосы;

9:50 – растоплен котёл №1;

10:20 - растоплен котёл №3;

11:30 - растоплен котёл №2;

13:30 – начат запуск центральных тепловых пунктов;

16:00 – все центральные тепловые пункты включены в работу.

Котельная на улице Генерала Маргелова:

8:00 – включены сетевые насосы;

9:00 – растоплен котёл №1;

16:20 – запуск центрального теплового пункта «Космическая».

Как заверяют «Псковские тепловые сети», всем перечисленным цифрам есть подтверждение данными объективного контроля.

«Все обязательства, которые находятся в зоне ответственности нашего предприятия, выполнены в полном объёме. На то имеются данные объективного контроля! Все рассказы о том, что наше предприятие не подало теплоноситель – это грязные инсинуации, которые не имеют под собой никаких подтверждений», – отметили в «Псковских тепловых сетях».

Все центральные тепловые сети, которые необходимы для поставки горячей воды в многоквартирные жилые дома, запущены. Дальнейшая работа — это зона ответственности управляющих организаций. Если в квартире нет горячей воды, жителям следует обращаться именно в свою управляющую организацию, подчеркнули на предприятии.

Фото: группа «Псковских тепловых сетей» «ВКонтакте»

Данная информация не относится к 14-ти многоквартирным жилым домам и детскому саду, отключение горячей воды в которых продлится ориентировочно до 28 августа. Как отмечают в «Псковских тепловых сетях», произошло это по вине компании «А3+». В список домов вошли:

улица Юбилейная, 30А, 32, 32А;

улица Шестака, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23;

улица Майора Доставалова, 10, 12.