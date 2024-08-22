Почему горячую воду на Завеличье дали с задержкой, объяснили в «Псковских тепловых сетях»

Весь день телефоны приёмной, абонентского отдела, отдела по обслуживанию клиентов и аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» атаковали жители Пскова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия, физически сотрудники не могли запустить котельные раньше, чем того позволила технология и подрядчики, которые «максимально усложнили всем нам жизнь».
В данном порядке велся запуск котельных, сегодня, 26 августа:
Котельная №20:
Котельная на улице Генерала Маргелова:
Как заверяют «Псковские тепловые сети», всем перечисленным цифрам есть подтверждение данными объективного контроля.
Все центральные тепловые сети, которые необходимы для поставки горячей воды в многоквартирные жилые дома, запущены. Дальнейшая работа — это зона ответственности управляющих организаций. Если в квартире нет горячей воды, жителям следует обращаться именно в свою управляющую организацию, подчеркнули на предприятии.
Фото: группа «Псковских тепловых сетей» «ВКонтакте»
Данная информация не относится к 14-ти многоквартирным жилым домам и детскому саду, отключение горячей воды в которых продлится ориентировочно до 28 августа. Как отмечают в «Псковских тепловых сетях», произошло это по вине компании «А3+». В список домов вошли: