ЖКХ

Подача горячей воды в 14 домах Пскова задерживается из-за трудностей реконструкции сетей

Подача горячей воды в 14 многоквартирных домах по улицам Шестака, Майора Доставалова и Юбилейной в Пскове задерживается из-за трудностей, возникших при реконструкции теплотрассы на улице Шестака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: Псковские тепловые сети

«Мы предупреждали подрядчика, что нужно относиться к работе более ответственно, что необходимы дополнительные силы и средства, которые он стойко отказывался привлекать. Но жителям 14 домов, которые 100% в понедельник не получат обратно горячую воду, сейчас совсем не до того, кто и что говорил. Их волнует финальный результат, который сейчас не слишком утешителен»,- отметили на предприятии.

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14 многоквартирных домов по улицам Шестака, Майора Доставалова и Юбилейной ориентировочно до 28 августа не получат горячую воду.

Список объектов, попадающих в зону реконструкции:

Юбилейная, 30А, 32, 32А;

Шестака, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23;

Майора Доставалова, 10, 12.

«Как будут развиваться события, мы узнаем уже в понедельник, когда в работу запустятся котельные нашего предприятия», - пояснили в «Псковских тепловых сетях».

Список отключений может как уменьшиться, так и увеличиться, добавили на предприятии.