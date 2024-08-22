ЖКХ

Управляющая компания «Новый квартал» завершила подготовку домов к отопительному сезону

Управляющая компания «Новый квартал» сообщает о завершении подготовки многоквартирных домов, находящихся в управлении, к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: управляющая компания «Новый квартал»

«Наши сотрудники провели все необходимые работы по промывке и опрессовке тепловых сетей. Также мы следим за состоянием утепления зданий, входных групп и оконных блоков, центральных тепловых пунктов», - рассказали в «Новом квартале».

В компании напомнили, что в прошлом году отопительный сезон в Пскове стартовал в первые дни октября.

«Когда подключают отопление в этом году? Всё зависит от погоды. Согласно нормативам, котельные запускают, если среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток держится ниже +8», - добавили специалисты.