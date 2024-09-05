ЖКХ

Финансовые потери ждут псковичей при неоплате услуг ЖКХ

Размер государственных пошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз. Тем, кто вовремя не оплатит услуги ЖКХ и на кого коммунальные службы подадут в суд, придется погасить не только долг, но и судебные издержки, в результате чего сумма может увеличиться чуть ли не в полтора раза. Чем теперь грозит просрочка по платежкам, рассказала «Парламентская газета».

Содержание жилья и коммунальные услуги нужно оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В противном случае нерадивому жильцу начисляют пени, ограничивают предоставление услуг, приостанавливают выплату субсидий и взыскивают задолженность через суд в качестве крайней меры. На должника могут подать в суд поставщики ЖКУ либо по их поручению единый расчетный центр.

Кроме того, есть еще исполнительский сбор, который добавляет издержки для должников. Если человек не оплачивает исполнительный документ в течение пяти дней, с него взимают 7 процентов исполнительского сбора от общей суммы взыскания, но не менее 1000 рублей.

В подмосковном министерстве ЖКХ привели также два наглядных примера. Первый — при долге за ЖКУ в 5000 рублей. При судебном взыскании такой суммы госпошлина составит 2000 рублей, исполнительский сбор — 1000 рублей. Таким образом, должнику вместо 5000 рублей придется заплатить 8000 рублей.

При трехлетнем долге за ЖКУ в размере 354 126 рублей натекут еще пени на сумму 88 248 рублей. Госпошлина в этом случае составит 13 559 рублей, исполнительский сбор — 31 915 рублей, и в результате общая задолженность вырастет до 487 848 рублей.

Смотрите также Размеры госпошлины при подаче заявлений в суд существенно выросли в России

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в целом по стране задолженность за услуги ЖКХ составляет около 1,4 триллиона рублей. Примерно половина должников — физлица.

«Такая задолженность каждый год почти не меняется и находится в диапазоне 1-1,4 триллиона рублей. Мы бы за эти деньги могли поменять 10 процентов всех труб! Причем не платят не те, кто не может, потому что им помогает государство, а в основном те, кто может платить», — отметил Пахомов.

Зампред того же комитета Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты в июле внесли в Госдуму законопроект об исполнительной надписи нотариуса, которую можно будет использовать для взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги без суда.

«Проблемы здесь не только с судебными пошлинами, которые изначально должны оплачивать компании, но и с поиском персональных данных должников. Взыскивать долги за ЖКУ стало труднее из-за их недоступности. И возможно, эта исполнительная надпись, то есть взыскание долгов с помощью нотариуса, станет определенной альтернативой», — рассказала Светлана Разворотнева.

Депутат пояснила, что нотариусы имеют право получать необходимые сведения из Единого госреестра недвижимости, доступ к которому для обычных людей теперь закрыт. До совершения исполнительной надписи должнику дадут семь дней, чтобы отреагировать на уведомление о предстоящем взыскании. Он сможет предоставить возражения или оплатить долг сразу. В противном случае нотариус совершит исполнительную надпись, а взыскатель после этого сможет пойти к приставам.

У должника останется право обжаловать задолженность в суде в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать об исполнительной надписи. Этот срок суд сможет восстановить, если его пропустили по уважительной причине.