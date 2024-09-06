Общество

Размеры госпошлины при подаче заявлений в суд существенно выросли в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон №259-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым, в числе прочего, существенно изменены правила по уплате государственной пошлины для гражданских и административных дел, рассматриваемых Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции и мировыми судьями (статья 333.19 Налогового кодекса РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судебные госпошлины нужно уплачивать в новом размере с 9 сентября 2024 года.

При обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям размер государственной пошлины составит при подаче искового заявления, административного иска имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска:

до 100 000 рублей - 4000 рублей;

от 100 001 рубля до 300 000 рублей - 4000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 300 001 рубля до 500 000 рублей - 10 000 рублей плюс 2,5 процента суммы, превышающей 300 000 рублей;

от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 15 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 500 000 рублей;

от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 25 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей;

от 3 000 001 рубля до 8 000 000 рублей - 45 000 рублей плюс 0,7 процента суммы, превышающей 3 000 000 рублей;

от 8 000 001 рубля до 24 000 000 рублей - 80 000 рублей плюс 0,35 процента суммы, превышающей 8 000 000 рублей;

от 24 000 001 рубля до 50 000 000 рублей - 136 000 рублей плюс 0,3 процента суммы, превышающей 24 000 000 рублей;

от 50 000 001 рубля до 100 000 000 рублей - 214 000 рублей плюс 0,2 процента суммы, превышающей 50 000 000 рублей;

свыше 100 000 000 рублей - 314 000 рублей плюс 0,15 процента суммы, превышающей 100 000 000 рублей, но не более 900 000 рублей.

При подаче заявления о вынесении судебного приказа - 50 процентов размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера.

При подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера:

для физических лиц - 3000 рублей;

для организаций - 20 000 рублей.

При подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, не содержащего требования о возврате исполненного по сделке или о присуждении имущества, а также искового заявления по спорам о признании сделок недействительными, не содержащего требования о применении последствий недействительности сделок:

для физических лиц - 3000 рублей;

для организаций - 20 000 рублей.

При подаче искового заявления о расторжении брака - 5000 рублей.

При подаче заявления по делам особого производства - 3000 рублей.

При подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 150 рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины увеличивается в два раза.

При подаче административного искового заявления установлены следующие размеры государственной пошлин:

об оспаривании нормативных правовых актов:

для физических лиц – 4 000 рублей для организаций - 20 000 рублей;

о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:

для физических лиц - 3000 рублей; для организаций - 15 000 рублей;

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

для физических лиц - 300 рублей; для организаций - 6000 рублей;

о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении - 300 рублей.

При подаче апелляционной жалобы, а также при подаче кассационной жалобы на судебный приказ:

для физических лиц - 3000 рублей;

для организаций - 15 000 рублей;

при подаче кассационной жалобы:

для физических лиц - 5000 рублей;

для организаций - 20 000 рублей;

При подаче кассационной или надзорной жалобы в Верховный суд Российской Федерации, а также жалобы на определение судьи Верховного суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационной или надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании:

для физических лиц – 7 000 рублей;

для организаций - 25 000 рублей.

Кроме того, законом введены новые виды государственной пошлины, подлежащие уплате при обращении в суды.

При подаче частной жалобы:

для физических лиц - 3000 рублей для организаций - 15 000 рублей;

при подаче заявления о правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства:

для физических лиц - 2000 рублей; для организаций - 15 000 рублей;

при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа, о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это решение - 1500 рублей;

при подаче заявления о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению, об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления, изменении способа и порядка его исполнения, о повороте исполнения судебного постановления, о разъяснении судебного постановления - 3000 рублей;

при подаче заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам - 10 000 рублей;

при подаче заявления об обеспечении иска, о замене обеспечительной меры, об отмене обеспечения - 10 000 рублей.

Пункт 1 статьи 333.20 дополнен подпунктами 15 и 16 следующего содержания:

при подаче исковых заявлений, содержащих требования о применении последствий недействительности сделок, уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в зависимости от стоимости имущества, подлежащего возврату;

при подаче исковых заявлений, содержащих требования об обращении взыскания на заложенное имущество, уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в зависимости от стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Если одновременно с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество предъявлено денежное требование по солидарному обязательству, по которому уплачена государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в отношении такого требования об обращении взыскания на заложенное имущество уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

В законе сохранены установленные в настоящее время льготы, связанные с возможностью уменьшения размера пошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты.