ЖКХ

Почти 8 км тепловых сетей обновили в Пскове

Почти 8 километров сетей обновили специалисты «Псковских тепловых сетей» в Пскове за 5 месяцев. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом сезоне за 5 месяцев мы практически переложили, построили вновь, капитально отремонтировали почти 8 км сетей. Мы в девяти центральных тепловых пунктах заменили подогреватели - это то большое оборудование, которое нагревает воду», - сказал Игорь Максимов.

Также в котельной №20 заканчивается капитальный ремонт котла. «Работа большая, сложная. Мы в мае начали и вот сейчас заканчиваем», - отметил директор предприятия.

Помимо этого, была произведена замена 70 сильфонных компенсаторов. «Это такие установки, которые позволяют сети более эластично работать», - пояснил Игорь Максимов.