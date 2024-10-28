ЖКХ

Сетевой газ пришел в деревню Пыталовские Хутора

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к газоснабжению 18 домовладений в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фотографии: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов

Для газификации населенного пункта в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы построен и введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью около 4 км. В общей сложности подключиться к сетевому газу смогут 72 домовладения деревни.

С жителями деревни Пыталовские Хутора заключено 57 договоров на догазификацию. Продолжается прием заявок и подключение домовладений.

Всего от населения Пыталовского района принято более 400 заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено свыше 16 км распределительных сетей.