ЖКХ

Понадобится ли Псковской области второй экотехнопарк, спросил Виктор Остренко

Нужен ли Псковской области второй экотехнопарк, и где его могут построить, спросил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Виктор Остренко поинтересовался перспективами строительства второго экотехнопарка и необходимостью его появления. Также он спросил, каковы сроки строительства станций перегрузки мусора в муниципалитетах, и где они появятся.

«Месторасположение мусороперегрузочных станций будут определяться после ввода в эксплуатацию экотехнопарка, сегодня трудно сказать, где именно регоператору будет удобно это делать. Когда будет заказан проект на разработку новой территориальной схемы по обращению с ТКО, тогда данные моменты будут проработаны», - ответила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Виктор Остренко попросил включить представителя Собрания в состав комиссии по разработке новой территориальной схемы.