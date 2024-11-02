ЖКХ

«Ковер из кровососущих тварей» встретил сотрудников теплосетей в подвале дома на Запсковье

Недавняя проверка подвалов домов №4, 6 и 8 на улице Текстильной в Пскове вскрыла ненадлежащие условия, в которых находились эти объекты. Проверяющие столкнулись с сильным запахом и антисанитарией. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Подвалы полностью залиты канализационными стоками, а стены покрыты насекомыми.

«Естественно, что кругом царит полная антисанитария. Все стены покрыты ковром из кровососущих тварей. Да, дорогие друзья, то, что вы видите на фотографиях, это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Работы по замене сетей отопления в этом микрорайоне несколько лет назад не изменили ситуацию, и такие ужасные условия негативно влияют на срок службы коммуникаций, заметили специалисты.

«И такая история царит во всех подвалах данного микрорайона. Но и это ещё не всё. В прошлом году мы мыли свою тепловую камеру. Тот самый репортаж, когда тестировали гидрокомпрессионную машину. Так вот, двухметровая камера всклянь залита канализационными и ливневыми стоками. Когда открывали крышку данной камеры, нам тоже поплохело. Повезло, что забыли позавтракать, а так бы был бесполезный перевод продуктов», - поделились в ПТС.

На предприятии отметили, что дома №4, 6 и 8 на улице Текстильной находятся в управлении управляющей компании «Жилой квартал №1».

«Уважаемые друзья и коллеги. Данным материалом мы не пытаемся кого-то оскорбить, унизить или ещё что-то. Мы только показываем, в каких условиях вынуждены трудиться наши сотрудники. На этом пока всё. Следите за новостями нашего предприятия, а мы поехали на следующий адрес. Обещаем: будет интересно. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким. А о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в ПТС.