ТОС «Борисов ручей» улучшил дренажную систему в псковской деревне Писковичи

Территориальное общественное самоуправление «Борисов ручей» Писковичской волости совместно с администрацией Псковского района реализовал проект «Улучшение дренажной системы». Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Главной задачей проекта была расчистка дренажной системы на территории ТОС «Борисов ручей» и улучшение состояние главной дороги поселка.
«Проведение этих работ позволит избежать угрозы подтопления земельных участков в северной части поселка, обеспечит устойчивость дорожного полотна дороги», - отметила Наталья Федорова.
Проект был реализован в рамках областного конкурса поддержки ТОС. Сумма субсидий из регионального бюджета составила 386 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета — 39 тысяч рублей, жители посёлка вложили 145 тысяч рублей.