ЖКХ

ТОС «Борисов ручей» улучшил дренажную систему в псковской деревне Писковичи

Территориальное общественное самоуправление «Борисов ручей» Писковичской волости совместно с администрацией Псковского района реализовал проект «Улучшение дренажной системы». Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Главной задачей проекта была расчистка дренажной системы на территории ТОС «Борисов ручей» и улучшение состояние главной дороги поселка.





Для этого были проведены работы по расчистке и углублению дренажных каналов вдоль главной дороги посёлка, а также обеспечен эффективный отвод воды по дренажной системе в траншеи мелиорации. Общая протяжённость обновлённых дренажных отводов составляет 325 метров.

«Проведение этих работ позволит избежать угрозы подтопления земельных участков в северной части поселка, обеспечит устойчивость дорожного полотна дороги», - отметила Наталья Федорова.

Проект был реализован в рамках областного конкурса поддержки ТОС. Сумма субсидий из регионального бюджета составила 386 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета — 39 тысяч рублей, жители посёлка вложили 145 тысяч рублей.