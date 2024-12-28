В Дновском округе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

На 22:00 12 января в Дновском муниципальном округе Псковской области без электроснабжения остались 10 сельских населённых пунктов, где проживает 1013 человек. Об этом сообщил глава округа Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Шауркин / Telegram-канал
Также от электроэнергии были отключены два многоквартирных дома №10 и №11 на улице Строителей в городе Дно.
Восстановительные бригады продолжают работу даже в ночное время, активно устраняя повреждения на линиях электропередач.
Михаил Шауркин напомнил, что в круглосуточном режиме работает служба ЕДДС. Телефон в Дно 2-55-83.