ЖКХ

На праздниках в аварийную службу «Газпром газораспределение Псков» поступило около 90 заявок

За период праздничных выходных в аварийно-диспетчерскую службу компании «Газпром газораспределение Псков» поступило около 90 заявок. Основной причиной вызова службы были утечки газа в резьбовые соединения на внутриквартирном газовом оборудовании. Все неисправности были оперативно устранены аварийными бригадами, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Для обеспечения надежного газоснабжения в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети в «Газпром газораспределение Псков» был установлен специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы, организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Накануне праздников газовики проверили техническое состояние оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств связи, обеспечили готовность автотранспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации была предусмотрена система оперативного оповещения и реагирования.