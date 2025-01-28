ЖКХ

В поселке Пушкинские Горы поданы первые заявки на догазификацию

В поселке Пушкинские Горы поданы первые заявки на догазификацию. Для этого в населенном пункте работал мобильный офис компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В здании администрации Пушкиногорского района специалисты газовых организаций проконсультировали жителей по вопросам, связанным с газоснабжением и газификацией.

«Работа мобильного офиса в Пушкинских Горах показала хороший результат: желание принять участие в догазификации выразили жители около 50 домовладений», - отметил генеральный директор ООО «Газпроммежрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.