ЖКХ

С третьего февраля вступают в силу два новых индикатора риска, сообщили в Госдуме

Ростехнадзор с 3 февраля при получении трех и более жалоб от граждан на работу только одного лифта в подъезд имеет основание провести проверку, кроме того, получение незначительных жалоб о неисправности лифтов (рывки, резкое ускорение, удары, подтекания масла или горизонтальное покачивание) также станет основанием для проведения проверки, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 3 февраля вступают в силу 2 новых индикатора риска: Ростехнадзор получает три и более жалоб от граждан, которые сообщают о том, что в одном подъезде работает только один лифт, а все остальные выведены из эксплуатации, это может стать основанием для проверки. Жалобы должны поступать в течение полугода с момента первой. Второй индикатор - если в течение месяца после первой жалобы на неисправности лифта поступают две и более жалобы о проблемах с движением лифта (например, рывки, резкое ускорение, удары, подтекания масла или горизонтальное покачивание), то это также станет причиной для проверки», - рассказал Кошелев.

Парламентарий уточнил, что с марта 2023 года плановые проверки лифтов больше не проводятся, вместо этого введены индикаторы риска, которые служат основанием для внеплановых проверок. По его словам, индикаторы риска помогают выявлять потенциальные проблемы и нарушения на ранних стадиях, пишет РИА Новости.

«Ранее Ростехнадзор мог реагировать только на жалобы, которые указывали на "непосредственную угрозу для жизни людей", но теперь ведомство сможет проводить проверки на основе частых жалоб, даже если они не связаны с серьезной опасностью для жизни. Эти нововведения направлены на улучшение контроля за состоянием лифтов и подъёмников, а также на предотвращение аварийных ситуаций», - отметил Кошелев.

Кошелев добавил, что сейчас существует три ключевых индикатора риска, которые могут привести к внеплановой проверке: отсутствие более 30 дней сведений о выводе из эксплуатации лифта, который отработал свой срок, отсутствие информации о вводе нового лифта после того, как прошло больше 20 дней с момента сдачи дома застройщиком, нарушение правил эксплуатации лифтов, что также может стать причиной проверки. По его мнению, индикаторы риска позволяют Ростехнадзору более оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности и предотвращать аварии.