ЖКХ

«Беседка»: Новые тарифы на электроэнергию — как не переплачивать? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 февраля.

Сегодня ведущий Константин Калиниченко поговорил с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области Еленой Пилипенко об одной из громких тем из сферы ЖКХ — дифференцированном тарифе для населения за потребление электроэнергии.

Люди, чьи дома в большей степени зависят от электричества, получили последние платежки и были в шоке от цифр. Плюсом к прежним ценам – полтора-два десятка тысяч рублей. Люди высказывают недоумение и справедливо возмущены столь резким ростом стоимости. Почему так получилось? Кого коснулось? И что делать, чтобы платить меньше? Подробнее - в эфире.