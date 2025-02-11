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«Псковэнергосбыт» принимает паспорта на электроотопительные приборы не только от БТИ — Елена Пилипенко

Технические паспорта на электроотопительные приборы можно оформить не только в бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, но и в частных организациях Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Перечислять конторы я не могу, потому что это коммерческая история, но они в Пскове есть. Если организация изготавливает паспорт, который принимает "Псковэнергосбыт", можно его сделать и предоставить», - сказала председатель профильного комитета.

Гостья студии отметила, что в комитете могут посоветовать организации, в которых изготавливают паспорта, если человек задаст такой вопрос.

Также Елена Пилипенко развеяла мифы о том, что БТИ нарушает сроки выдачи паспортов. «При созвоне с сотрудниками БТИ нас уверяют, что сроки в 30 дней не нарушаются», - сказала она.

Смотрите также Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ Добавим, технические паспорта на электроотопительные приборы можно оформить в следующих организациях: Филиал ППК «Роскадастр» по Псковской области - Псков, улица Рабочая, дом №11, телефон: +7 (8112) 64-93-01.

«БТИ и ГКО» - Псков, улица Госпитальная, дом №3, телефон:+7 (8112) 58-60-60.

ООО «Профкадастр» - Псков, улица Советская, дом №56, телефон: +7 (8112) 60-56-25.

ООО «Кадастр плюс» - Псков, улица Гоголя, дом №3, телефон: 7-911-975-08-35.

ООО «Бюро кадастровых услуг» - Псков, улица Коммунальная, дом №70, телефон: +7 (8112) 60-50-75.

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Напомним, в Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.