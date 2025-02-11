«Псковэнергосбыт» принимает паспорта на электроотопительные приборы не только от БТИ — Елена Пилипенко

Технические паспорта на электроотопительные приборы можно оформить не только в бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, но и в частных организациях Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Гостья студии отметила, что в комитете могут посоветовать организации, в которых изготавливают паспорта, если человек задаст такой вопрос.
Также Елена Пилипенко развеяла мифы о том, что БТИ нарушает сроки выдачи паспортов. «При созвоне с сотрудниками БТИ нас уверяют, что сроки в 30 дней не нарушаются», - сказала она.
Добавим, технические паспорта на электроотопительные приборы можно оформить в следующих организациях:
Напомним, в Псковской области с 1 января изменились диапазоны потребления электричества. Многие владельцы частных домов получили счета, превышающие декабрьские в 2-3 раза. По решению губернатора, платежи пересчитают, если предоставить техпаспорт с указанием стационарных электроплит или электроотопителей в «Псковэнергосбыт» до 1 мая.