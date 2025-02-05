Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ 

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Мало того, что люди слишком поздно узнали о новых лимитах и несут дополнительные затраты на электричество, так ещё и в БТИ работа в одно окно! Очереди огромные, надо отпрашиваться на целый день, и не факт, что получится подать документы или получить техпаспорт. Все хотят сделать это быстрее, потому что платят за каждый день, за каждый киловатт, а в итоге несут дополнительные затраты, которые никто не возместит.
Я пришла получить техпаспорт, зал битком. Сидят два специалиста - один на юридические лица, второй - на физические, к которому выстроилась длинная очередь. Подошла к первому окну, полагая, что оно выделено на получение. Сотрудница нехотя подняла глаза и небрежно указала пальцем в общую очередь.
Окно по работе с физлицами явно перегружено: туда нужно и подавать документы, там же получать готовые паспорта. При подаче сотрудник делает копии, составляет заявление, потом человек все читает, вникает, расписывается - на это уходит минут 20. На получение уходит пара минут - показал паспорт, расписался и ушел.
Я не стала ругаться, вернулась на работу ни с чем, нашла телефон замруководителя, дозвонилась и высказала свои претензии. Она извинилась и предложила зайти к ней в кабинет, мол, лично выдам вам паспорт. Но дело ведь касается не только меня, а всех остальных людей, которые там сидят!
Такое небрежное отношение персонала БТИ к людям недопустимо. Мы заплатили деньги и хотим получить услугу. Если ко мне приходит человек, и мой подчиненный не справляется, я всё бросаю и начинаю помогать, независимо от того, что мой статус выше. Если у вас не хватает персонала, нужно всем садиться в окошки и начинать работать. Это задача руководителей - правильно организовать работу или, в конце концов, самостоятельно сесть на выдачу техпаспортов, раз уж пошел такой наплыв.
Зачем создавать дополнительные очереди? Почему я целый день должна сидеть и ждать готовый документ? Я уже отпрашивалась с работы за свой счет, когда ждала инженера. Я ничего не говорю про специалистов, которые сейчас носятся по всей области, сломя голову, но сотрудники в офисе… Почему у нас везде так: куда бы ты ни пришел, везде размазанная бюрократия и очереди? И всё это за наши деньги.
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Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ
Мало того, что люди слишком поздно узнали о новых лимитах и несут дополнительные затраты на электричество, так ещё и в БТИ работа в одно окно! Очереди огромные, надо отпрашиваться на целый день, и не факт, что получится подать документы или получить техпаспорт. Все хотят сделать это быстрее, потому что платят за каждый день, за каждый киловатт, а в итоге несут дополнительные затраты, которые никто не возместит.
Я пришла получить техпаспорт, зал битком. Сидят два специалиста - один на юридические лица, второй - на физические, к которому выстроилась длинная очередь. Подошла к первому окну, полагая, что оно выделено на получение. Сотрудница нехотя подняла глаза и небрежно указала пальцем в общую очередь.
Окно по работе с физлицами явно перегружено: туда нужно и подавать документы, там же получать готовые паспорта. При подаче сотрудник делает копии, составляет заявление, потом человек все читает, вникает, расписывается - на это уходит минут 20. На получение уходит пара минут - показал паспорт, расписался и ушел.
Я не стала ругаться, вернулась на работу ни с чем, нашла телефон замруководителя, дозвонилась и высказала свои претензии. Она извинилась и предложила зайти к ней в кабинет, мол, лично выдам вам паспорт. Но дело ведь касается не только меня, а всех остальных людей, которые там сидят!
Такое небрежное отношение персонала БТИ к людям недопустимо. Мы заплатили деньги и хотим получить услугу. Если ко мне приходит человек, и мой подчиненный не справляется, я всё бросаю и начинаю помогать, независимо от того, что мой статус выше. Если у вас не хватает персонала, нужно всем садиться в окошки и начинать работать. Это задача руководителей - правильно организовать работу или, в конце концов, самостоятельно сесть на выдачу техпаспортов, раз уж пошел такой наплыв.
Зачем создавать дополнительные очереди? Почему я целый день должна сидеть и ждать готовый документ? Я уже отпрашивалась с работы за свой счет, когда ждала инженера. Я ничего не говорю про специалистов, которые сейчас носятся по всей области, сломя голову, но сотрудники в офисе… Почему у нас везде так: куда бы ты ни пришел, везде размазанная бюрократия и очереди? И всё это за наши деньги.
Ольга