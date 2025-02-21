ЖКХ

Кривая линия

Вскоре могут вернуться единые квитанции на услуги ЖКХ. В этом случае будут созданы регоператоры, администрирующие платежи населения. Эту идею уже больше года продвигает Министерство строительства и ЖКХ, на днях информация снова появилась в публичном поле. Однако предложение вызывает массу вопросов, связанных с прозрачностью движения денежных потоков, оплатой работы посредника, работой с должниками. Специалисты в сфере ЖКХ рассказали обозревателю Псковской Ленты Новостей Юлии Магере о подводных камнях, на которые могут напороться разом и потребители, и поставщики коммунальных ресурсов.

Пережиток

На этой неделе министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая на заседании профильного комитета Госдумы, заявил о необходимости создания в регионах единых операторов, которые будут рассылать гражданам платежки за услуги ЖКХ от разных поставщиков ресурсов. Единой квитанция за жилищно-коммунальные услуги была во времена СССР. Квартплата, отопление, вода и канализация, электрическое освещение, очистка, радио, газ и коллективная антенна оплачивались по одной бумажке. К подобной практике следует вернуться, чтобы избавиться от множества квитанций, считает министр.

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров», - приводит слова Ирека Файзуллина РБК.

Год назад из его ведомства уже исходили аналогичные сигналы, то есть идея прорабатывается всерьез. В прошлый раз необходимость возврата к практике создания финансовых посредников между предприятиями ЖКХ и населением аргументировали повышением доступности информации о начислениях и экономией на печати и доставке квитанций.

Сейчас потребитель заключает отдельный договор с каждым поставщиком ресурсов: тепла, света, газа и прочих благ «коммунального рая». Однако ранее существовала практика, когда единый расчетно-кассовый центр или управляющие компании собрали платежи «за того парня». Нередки были случаи, когда деньги ресурсникам приходили с большими задержками или не приходили вовсе. Складывалась порочная практика: население в полном объеме получало услугу, в полном объеме ее оплачивало, однако до поставщика деньги, необходимые на продолжение работы, доходили с трудом.

«В теории предприятия должны тратить меньше ресурсов на обслуживание платежей, - рассуждает член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов, чем обернется введение единой платежки. - Хотя вопрос спорный. Кто будет вести претензионную работу, судебную? Из-за этого и вернулись к прямым договорам. Помним, что в Пскове уже был единый расчетный центр. Сколько было боданий: нам не доплатили, деньги не туда заслали. В теории единый оператор может доходами от одних коммунальщиков закрывать дыры других. Наличие посредника – это всегда история про возможную потерю данных и их неправильную интерпретацию».

По мнению общественника, для потребителя плюсы от единой платежки могут быть в том, что не надо ждать приходящих в разное время квитанций, а разом оплачивать все. Однако плательщик теряет возможность вариативности в случае финансовых затруднений. Непонятно, в каких пропорциях ресурсники будут получать свои платежи, если потребитель не в полном объеме оплатит одну большую квитанцию. И как в этом случае станут начислять пени? К тому же, совсем уж единой квитанции все равно не получится. Взносы за капремонт не являются коммунальной услугой, да и отдельно станут приходить счета за домофон, интернет и кабельное телевидение.

Плюсы Алексей Кириллов видит с точки зрения государства. Во-первых, через единую квитанцию официальные органы смогут доводить до населения важную информацию. Во-вторых, контролировать денежные потоки предприятий, понимать, кто и сколько заработал.

«Удобство для собственников мнимое, бонусов нет. Коммунальные предприятия только недавно на прямые договоры перешли, а теперь снова передавать базы и выстраивать взаимоотношения. Думаю, надо на вопрос смотреть совсем с другого ракурса. У нас давным-давно должна были быть внедрены электронные квитанции через платформу ГИС ЖКХ с авторизацией на «Госуслугах». Предполагалось, что первичным сделают электронный документ, а бумажный останется по запросу гражданина. До ума это не довели. Я за цифровое развитие. Бумажные квитанции - пережиток прошлого».

«Битва за денежные потоки»

Глава обогревающего областную столицу муниципального предприятия «Теплосети» Игорь Максимов прямо называет идею с возвратом к единым квитанциям «безумной» и «абсурдной».

«Наверно, просто переврали информацию, - предполагает коммунальщик. - Потому что, если это официальная позиция Минстроя, то я крайне разочарован в уровне компетентности специалистов, которые двигают эту идею».

Игорь Максимов отмечает, что оплачивать работу посредника с квитанциями придется плательщику, то есть счета за коммуналку вырастут на ровном месте. К тому же, в нынешней системе каждый абонент в случае возникновения проблем знает, куда обращаться, и отвечать ему будут профильные специалисты.

«У каждого предприятия есть свои аварийно-диспетчерские службы, - объясняет Игорь Максимов, - сейчас люди знают, по какому адресу и телефону обратиться, если произошла проблема с водой, с теплом, с газом. Если эту связь разорвать, опять ее централизовать, то с точки зрения менеджмента это может оказаться хорошо. А с точки зрения удобства людям — не думаю. Это неправильно. У расчетно-кассового центра таких, как мы, будет пять-шесть организаций. Человек сидит на телефоне, «ты ему про насосы, а он про колеса», как у Райкина. Сейчас, на мой взгляд, выстроилась стройная система, а высказанное предложение по ее изменению — попытка развалить сложившиеся в жилищно-коммунальном комплексе отношения».

Также директор «Теплосетей» опасается, что предприятие не в полном объеме будет получать уплаченные населением деньги. Он вспоминает не очень давние времена, когда деньги за тепло и воду собирали управляющие компании, изымая из этого общего котла средства, в первую очередь, на свое содержание, а поставщикам услуг перечисляя по остаточному принципу. Ресурсникам пришлось приложить немало усилий для перехода на прямые договоры.

«Я понимаю, что это битва за денежные потоки, - полагает Игорь Максимов. - Сейчас деньги к нам приходят напрямую, никаких других средств на существование у нас нет. У меня как у директора рабочий день в восемь утра начинается с того, что я заглядываю на расчетный счет, чтобы понять, сколько сегодня я смогу потратить на бензин или электроды. У каждого своя тяжелая ноша, но и кошелек у каждого свой».

Начинай сначала

На «Горводоканале» относятся с пониманием к необходимости изменений, но рассматривают и возможные риски подобного решения. На предприятии заявляют, что с большим вниманием следят за всеми законодательными инициативами, не менее внимательно изучают опыт коллег, а также с интересом рассматривают предложения по оптимизации расчетов с контрагентами и всегда готовы применять новые инструменты. При этом, принимая решения по нововведениям, анализируют их плюсы и минусы «через призму своего, достаточно серьезного опыта работы по расчетам с населением напрямую».

Финансовый директор водоканала Анжелика Лясина говорит, что за последние десять лет специалисты предприятия прошли большой путь по формированию базы начислений, расчетам напрямую сначала по агентским, потом по прямым договорам, и сегодня работают с базой на 111 тысяч абонентов. Псковский водоканал — одна из немногих ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, которая имеет свою абонентскую службу, с четко выстроенной структурой: современный колл-центр, расчетная группа и юридическая служба. Системная работа и взаимодействие этих подразделений позволили выйти на уровень собираемости в 99,8% по итогам прошлого года.

«Выставление единого платежного документа в случае его внедрения в рамках нашего региона станет нововведением, следовательно – все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны будут оплачивать эту услугу определенному оператору, который в свою очередь будет вести диалог и расчеты со всеми сторонами процесса, - рассуждает Анжелика Лясина. - Каким будет уровень оперативного взаимодействия, в том числе с населением? Как это повлияет на претензионную и судебную работу с должниками, которую мы выстраивали много лет? И главный вопрос – каковы расходы на это?»

Она отмечает, что для предприятия установлены тарифы на долгосрочный период с 2024-го по 2028-й годы, в их структуре уже учтены расходы на ведение расчетов, доставку документов и претензионную работу. Экономисты постоянно анализируют возможности сокращения этих расходов за счет передачи функций сторонним организациям при условии, что это не повлечет за собой увеличение трат и следом тарифа. Пока что варианта передать администрирование платежей на аутсорсинг без дополнительных затрат на водоканале не нашли.

«Можем привести пример из опыта наших коллег по Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, которые вели расчеты с помощью единого платежного документа через рассчетно-кассовые центры, и только теперь начинают создавать свои расчетные отделы, - делится Анжелика Лясина данными. - Средний размер долга по просроченной задолженности физлиц за услуги водоканалов составляет в среднем 40-60 тысяч рублей при собираемости не более 60%. На нашем предприятий – около 14 тысяч при собираемости 99,8%».

Морока за свой счет

Прямо сейчас в Псковской области разворачивается до невозможности показательная ситуация как раз по теме объединения платежек. В наступившем году на юге региона на одной бумажке приходят платежи за электроэнергию и вывоз мусора. Мгновенно повылезали нюансы. На днях великолучане жаловались, что никакого единого документа так и не увидели. Платежка не приходит, а «мусорный» регоператор после обращений отправляет писать заявления для получения единой квитанции.

«Попали» и те, у кого был настроен автоплатеж. Жителей Великих Лук и Бежаницкого, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского, Усвятского районов призвали не оплачивать вывоз отходов по старым реквизитам. Однако за многих это автоматом сделали банки. И теперь нужно писать заявление на возврат.

Словом, людям создали массу неудобств. Хотя вообще-то и раньше было нормально, а объединять документы придумали не плательщики, а те, кому нужны их деньги, но бегать, собирая бумажки, как обычно, приходится обычному человеку.

Есть обоснованные предположения, что и с объединением других платежей в одну бумажку получится так же. Много мороки, куча путаницы и потерянных данных, разрыв связи с поставщиками, дополнительная плата за администрирование платежей. И никаких изменений по существу - в качестве получаемых услуг. Риторический вопрос: зачем это надо населению? Ответ на него очевиден.

Юлия Магера