* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились
С января в южных районах области объединили квитанции за электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Предполагалось, что вместо двух теперь будут присылать одну общую от АО «Псковэнергосбыт». Якобы оплатить всё можно будет общей суммой.
Однако ни единого платежного документа, ни каких-либо других мы до сих пор не получили.
По какой-то причине платёжки за свет нам не приходят в принципе — ни в бумажном, ни в электронном виде. Но это и не требуется. Показания передаём вовремя, счета выставляются, мы их оплачиваем в личном кабинете «Псковэнергосбыта». Каких-либо упоминаний о необходимости оплатить мусор в настоящее время там нет.
На днях пришло сообщение от «Экогрупп» о том, что для возможности получения единой квитанции на электронную почту необходимо заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных и предоставить выписку из ЕГРН.
Всё это мы уже направляли в адрес нового регоператора два месяца назад в связи с открытием лицевого счета. Почему компании не в состоянии самостоятельно обменяться всей необходимой документацией?
Мы исправно оплачиваем счета за все коммунальные услуги, которые потребляем. Но совершенно не готовы второй раз за два месяца бегать по городу в поисках принтера, на котором можно распечатать нужные ВАМ, а не нам бумаги. Уважаемые «Псковэнергосбыт» и «Экогрупп», решение об объединении квитанций, как и многие другие, вы принимали без участия плательщиков, так может найдёте в себе силы наладить документооборот? У населения и так к вам много вопросов, не обостряйте ситуацию хотя бы в мелочах.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились
С января в южных районах области объединили квитанции за электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Предполагалось, что вместо двух теперь будут присылать одну общую от АО «Псковэнергосбыт». Якобы оплатить всё можно будет общей суммой.
Однако ни единого платежного документа, ни каких-либо других мы до сих пор не получили.
По какой-то причине платёжки за свет нам не приходят в принципе — ни в бумажном, ни в электронном виде. Но это и не требуется. Показания передаём вовремя, счета выставляются, мы их оплачиваем в личном кабинете «Псковэнергосбыта». Каких-либо упоминаний о необходимости оплатить мусор в настоящее время там нет.
На днях пришло сообщение от «Экогрупп» о том, что для возможности получения единой квитанции на электронную почту необходимо заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных и предоставить выписку из ЕГРН.
Всё это мы уже направляли в адрес нового регоператора два месяца назад в связи с открытием лицевого счета. Почему компании не в состоянии самостоятельно обменяться всей необходимой документацией?
Мы исправно оплачиваем счета за все коммунальные услуги, которые потребляем. Но совершенно не готовы второй раз за два месяца бегать по городу в поисках принтера, на котором можно распечатать нужные ВАМ, а не нам бумаги. Уважаемые «Псковэнергосбыт» и «Экогрупп», решение об объединении квитанций, как и многие другие, вы принимали без участия плательщиков, так может найдёте в себе силы наладить документооборот? У населения и так к вам много вопросов, не обостряйте ситуацию хотя бы в мелочах.