ЖКХ

На социальную газификацию в Псковской области направят почти 12 млн рублей

11,9 млн рублей направят в Псковскую область на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение правительства об этом уже подписано, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Отмечается, что на выделенные средства льготники смогут купить оборудование и подключить дома к газовым сетям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.

«Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны», - уточнил Александр Козловский.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.