На социальную газификацию в Псковской области направят почти 12 млн рублей

11,9 млн рублей направят в Псковскую область на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение правительства об этом уже подписано, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Отмечается, что на выделенные средства льготники смогут купить оборудование и подключить дома к газовым сетям. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.