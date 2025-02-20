ЖКХ

На социальную газификацию правительство выделит еще 1 млрд рублей

На программу социальной газификации правительство Российской Федерации выделит 1 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Программа социальной газификации будет работать и в этом году. Правительство выделит еще 1 млрд рублей на предоставление субсидий льготным категориям граждан на частичную оплату приобретения и установки газового оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения», - рассказал Александр Козловский.

Субсидию в размере не менее 100 тысяч рублей будут получать многодетные родители и люди с невысокими доходами, инвалиды I группы, а также люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей.

«Программа социальной газификации была запущена по поручению президента Владимира Путина в 2021 году. Всего за время её реализации было заключено свыше 1,4 млн договоров на подведение коммуникаций», - напомнил депутат.