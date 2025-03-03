ЖКХ

Почти 2,5 тысячи договоров исполнили по программе догазификации в Псковском районе

2 445 заключенных договоров исполнили по программе догазификации в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Зимний период – не помеха: программа социальной догазификации продолжается на территории Псковского района. Напомню, в ней участвуют 57 населенных пунктов муниципалитета. На сегодняшний день из чуть более 3 тысяч заключенных договоров исполнены до границ земельных участков, включая нулевые врезки, в отношении 2 445 домовладений», - сказала Наталья Федорова.

Она отметила, что в строительно-монтажных работах на территории Псковского района задействованы 9 подрядных организаций. За весь период программы догазификации выполнено 945 пусков газа, еще 184 домовладения готовы к пуску голубого топлива.

С начала действия программы догазификации силами компании «Газпром газораспределение Псков», а также подрядных организаций на территории района построено более 182 км распределительных газопроводов и газопроводов-вводов. С начала 2025 года выполнено 58 пусков газа в населенных пунктах Родина, Голубово, Покрутище. В марте планируется ввод в эксплуатацию сети газораспределения в деревнях Загорицы и Селище.

«В ходе встречи с представителями "Газпром газораспределение Псков" обсудили текущие вопросы. Один из них – усиление информирования граждан со стороны администраций сельских поселений и газовиков о старте работ на конкретных территориях», - добавила Наталья Федорова.