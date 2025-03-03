ЖКХ

Неприятный запах в районе Крестки в Пскове могут устранить до конца недели

Неприятный запах из канализации в районе Крестки в Пскове могут устранить до конца недели, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«В социальных сетях продолжаю получать обращения от граждан, проживающих на границе Псковского района и Пскова, в деревне Родина (улицы Владимирская и Никольская) и так называемом микрорайоне Крестки. Люди жалуются на неприятный запах канализации», - отметила Наталья Федорова.

Ранее отмечалось, что на канализационном коллекторе в районе улицы Западной произошла авария.

«Городские власти незамедлительно приступили к ее устранению силами МП «Горводоканал» и подрядной организации. На месте проведения ремонта оценили перспективы устранения аварии. Руководитель подрядной организации рассказал, что 90% трубы уже уложено, локализовать аварийный участок, по предварительным оценкам, планируется до конца недели. Это снимет остроту вопроса. Несмотря на сложности - скальный грунт, глубокое залегание трубы - подрядчик работает в хорошем темпе, что внушает уверенность в скором разрешении ситуации. Будем держать жителей в курсе актуальной информации», - добавила Наталья Федорова.