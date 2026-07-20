Псковичам разъяснили, какие отходы являются опасными

Опасными считаются отходы, которые обладают свойствами, способными нанести вред здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

В ведомстве пояснили, что Федеральный классификационный каталог отходов (систематизированный перечень всех видов отходов) размещен в открытом доступе на официальном сайте Росприроднадзора.

Классификация опасных отходов:

I класс – чрезвычайно опасные;

II класс – высокоопасные;

II класс – умеренно опасные;

IV класс – малоопасные.

Опасные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов.

«Запрещается складирование в контейнерах для накопления ТКО осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, отходов строительства и ремонта (за исключением текущего ремонта), а также иных отходов, которые могут повредить контейнеры, мусоровозы или иные транспортные средства или нарушить режим работы объектов обработки. Кроме того, для осуществления работы с опасными отходами требуется разрешительная документация, специализированное оборудование и обученный персонал», - пояснили в министерстве.

Псковичи могут передать отработанные ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные шины и другие опасные отходы в свои управляющие организации.

«В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана организовать место накопления отходов I – IV классов опасности и их передачу в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов»,- пояснили в ведомстве.

Также на сегодняшний день по вопросам приема ртутных ламп, батареек, сломанных электроприборов, блистерных упаковок от лекарств на территории Пскова можно обратиться в следующие организации: