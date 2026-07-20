Псковичам разъяснили, какие отходы являются опасными

Опасными считаются отходы, которые обладают свойствами, способными нанести вред здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.
В ведомстве пояснили, что Федеральный классификационный каталог отходов (систематизированный перечень всех видов отходов) размещен в открытом доступе на официальном сайте Росприроднадзора.
Классификация опасных отходов:
- I класс – чрезвычайно опасные;
- II класс – высокоопасные;
- II класс – умеренно опасные;
- IV класс – малоопасные.
Опасные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов.
Псковичи могут передать отработанные ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные шины и другие опасные отходы в свои управляющие организации.
Также на сегодняшний день по вопросам приема ртутных ламп, батареек, сломанных электроприборов, блистерных упаковок от лекарств на территории Пскова можно обратиться в следующие организации:
- по утилизации ртутных ламп и батареек – строительный магазин «Лемана ПРО», расположенный по адресу: г. Псков, Рижский проспект, д. 94Б,
- по утилизации батареек и сломанных электроприборов – экологический центр «Экопрактика», расположенный по адресу: г. Псков, набережная реки Великой, д. 6,
- по утилизации блистерных упаковок от лекарств - экологический центр «Экобаза-60», расположенный по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 1, к. 52.