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В 15 округах Псковской области выявлена повышенная концентрация железа в питьевой воде

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Повышенные концентрации железа характерны для питьевой воды в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Островском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Себежском, Стругокрасненском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В первом полугодии 2026 года мониторинг качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения провели в 26 муниципальных образованиях (116 населенных пунктах) в 159 мониторинговых точках, являющихся репрезентативными для оценки влияния качества воды на здоровье населения.

Выполнено 1883 исследования, в том числе по микробиологическим показателям - 751, из них неудовлетворительных – 53, 7,06%; по санитарно-химическим – 1106, из них неудовлетворительных – 146, 13,2%; по радиологическим – 10, из них неудовлетворительных – 4 (для дальнейшей оценки соответствия требованиям радиационной безопасности запланировано выполнение радиохимических исследований для определения радионуклидного состава указанных проб); проведено 16 токсикологических исследований, все результаты соответствуют санитарным требованиям.

Наибольший вклад в количество неудовлетворительных исследований вносит показатель «железо». Повышенные концентрации зафиксированы в 15 районах региона. 

Высокий уровень «жесткости общей» зарегистрирован в Куньинском, Локнянском, Порховском и Псковском районах.

По показателю «перманганатная окисляемость» среднеобластной показатель превышен в Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах. 

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в Великолукском, Гдовском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Псковском, Печорском, Себежском и Стругокрасненском районах.

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