ЖКХ

Единый номер для обращений назвали в Горводоканале

Единая диспетчерская служба Горводоканала будет принимать сообщения об авариях по единому номеру 79-20-60, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: Горводоканал

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщает, что с 8:00 24 марта 2025 года все сообщения об аварийных ситуациях в городских системах водоснабжения и водоотведения будут приниматься по номеру Единой диспетчерской службы (ЕДС): (8112) 79-20-60.

«Информируем также, что деятельность новой службы будет подробно освещена предприятием в начале апреля», - добавили в Горводоканале.