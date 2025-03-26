ЖКХ

Псковские газовики рассказали, для чего нужна поверка счетчика

Поверка газового счетчика представляет собой процедуру, цель которой – определить его пригодность для дальнейшего использования в качестве прибора для учета расхода газа. Как часто надо проводить поверку газового счетчика, рассказали Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Как и любые другие приборы, газовые счетчики имеют установленный производителем срок службы. Этот срок может снижаться из-за загрязнений, таких как окалина, песок, пыль и влага, которые попадают в механизм вместе с газом. Частота поверки газовых счетчиков определяется межповерочным интервалом, который обязательно указывается в паспорте прибора и может варьироваться от 5 до 12 лет. Стоит обратить внимание, что межповерочный интервал начинается не с момента установки или приобретения счетчика, а с даты первичной поверки, проведенной на заводе-изготовителе и указанной в паспорте.

Когда приходит время поверить газовый счётчик, нужно обратиться в специализированные компании, которые осуществляют эти работы. ООО «Газпром межрегионгаз Псков» не выполняет работы по поверке приборов учета газа.

Что делать, если счётчик сломался?

Если на индикаторном устройстве газового счётчика отсутствуют показания либо непоследовательно меняются цифры, если прибор учета газа не реагирует на расход газа при работе газового оборудования, это указывает на его неисправность. «Попробуйте отключить все газовые приборы: если счётчик продолжает работать, это может свидетельствовать об утечке газа. В этом случае немедленно звоните в аварийную службу специализированной организации, обслуживающей ваше газоиспользующее оборудование», - советуют специалисты.

Если договор о техническом обслуживании газового оборудования заключен с АО «Газпром газораспределение Псков», номер аварийной службы: 104.

При выявлении неполадки в работе счётчика необходимо уведомить поставщика газа в день обнаружения такой неисправности. Сотрудник службы по работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Псков» выйдет в адрес и зафиксирует в акте неисправность прибора учета.

Далее требуется отремонтировать или заменить счётчик. По закону ремонтные работы и по замене прибора учета газа оплачиваются собственником.