ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о безопасном обслуживании газового оборудования

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «В фокусе», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о безопасном обслуживании газового оборудования: о том, какие усилия предпринимает компания, чтобы жители нашего региона могли спокойно пользоваться газовой инфраструктурой, и о том, что обязаны делать люди, чтобы обеспечивать безопасность газового оборудования.