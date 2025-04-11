ЖКХ

Исключить органику из выбрасываемых отходов призвали псковских дачников

Какие отходы не относятся к твердым коммунальным, пояснил и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез».

«Если пройти мимо контейнерных площадок на дачах, то мы увидим в огромном количестве сорняки, траву, которую скосили, ведра огурцов, кабачки, яблоки, к концу лета - арбузы и дыни. Все это - не относится к ТКО», - сказал Денис Кузнецов.

И. о директора пояснил, что мусорные полигоны не желают принимать эти отходы, поскольку они гниют.

«Исключение органики из отходов - это то, к чему хотелось бы прийти рано или поздно», - подчеркнул Денис Кузнецов.

Для избавления от органического мусора на участке гость студии посоветовал создавать компостные кучи.