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Михаил Ведерников: Пуск газа — важная страница в жизни Пушкинских Гор

Пуск природного газа является знаковым событием для Пушкиногорского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном началу газификации муниципалитета 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня для всех нас очень важное событие. В Пушкинские Горы пришел природный газ. Это часть той большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению нашего президента. При поддержке "Газпрома", силами "Газпром газораспределение Псков" построены 20 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Газораспределительная станция и газопровод-отвод», — отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что люди долго ждали это событие: «Безусловно, это важная страница в жизни поселка. Это непростое решение было принято на нашей совместной встрече с Сергеем Вадимовичем Густовым (генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» - ред.) и с Андреем Анатольевичем Турчаком, когда он еще был сенатором от Псковской области. Поэтому благодарю Андрея Анатольевича за поддержку. Сергей Вадимович, а вам большое спасибо за то, что все наши планы мы реализовали точно и даже с опережением сроков», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что теперь на природный газ в Пушкинских Горах будут переходить школы, школа-интернат, больница, объекты туристической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Первым крупным абонентом станет Святогорский монастырь, его котельная будет переведена с сжиженного газа.

«Еще раз поздравляю всех жителей Пушкинских Гор с началом газификации и желаю, чтобы газ в ваши дома принес комфорт, уют и тепло», - заключил губернатор.