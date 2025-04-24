Антон Мороз и глава Пскова проверили состояние двух объектов капремонта

Кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз совместно с главой города Борисом Елкиным проверил состояние двух объектов капитального ремонта, выполненного в рамках региональной программы текущего года, сообщил Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Видео: Антон Мороз / Telegram-канал
Один из проверенных адресов — улица Звездная, дом №16. Здесь проведена полная замена кровли с использованием современных технологий наплавления рубероида.
Второй объект — улица Металлистов, дом №32. Помимо обновления кровли, там выполнен капитальный ремонт фасада: удалена старая штукатурка, восстановлена кладка кирпича и выполнена предварительная обработка перед нанесением защитного слоя.
Он подчеркнул важную роль Фонда капитального ремонта Псковской области в поддержании состояния жилья, особо выделив необходимость строгого контроля качества выполняемых работ всеми участниками процесса, от исполнителей до надзорных органов. Только такая мера обеспечит эффективное расходование бюджетных средств и достойный уровень обслуживания жилищных комплексов, заметил кандидат.