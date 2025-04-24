ЖКХ

Антон Мороз и глава Пскова проверили состояние двух объектов капремонта

Кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз совместно с главой города Борисом Елкиным проверил состояние двух объектов капитального ремонта, выполненного в рамках региональной программы текущего года, сообщил Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram-канал

Один из проверенных адресов — улица Звездная, дом №16. Здесь проведена полная замена кровли с использованием современных технологий наплавления рубероида.

«Данный способ обеспечивает надёжную защиту от влаги и значительно увеличивает срок службы покрытия. Такая технология помогает избежать протечек и разрушения конструкций, обеспечивая комфортные условия проживания жильцам», - отметил Антон Мороз.

Второй объект — улица Металлистов, дом №32. Помимо обновления кровли, там выполнен капитальный ремонт фасада: удалена старая штукатурка, восстановлена кладка кирпича и выполнена предварительная обработка перед нанесением защитного слоя.

«Подобные комплексные меры позволяют существенно продлить срок эксплуатации здания и сделать проживание комфортным и безопасным», - подчеркнул Антон Мороз.

Он подчеркнул важную роль Фонда капитального ремонта Псковской области в поддержании состояния жилья, особо выделив необходимость строгого контроля качества выполняемых работ всеми участниками процесса, от исполнителей до надзорных органов. Только такая мера обеспечит эффективное расходование бюджетных средств и достойный уровень обслуживания жилищных комплексов, заметил кандидат.