ЖКХ

Отопительный сезон в Пскове продлили до 15 мая

Отопительный сезон в Пскове продлили до 15 мая, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

«Весна в этом году не спешит радовать нас стабильным теплом. Традиционно сроки отключения отопления определяются не цифрами в календаре, а реальной погодой за окном. Именно поэтому подача тепла продлена до 15 мая. Понимаю, что многие уже с нетерпением ожидают завершения отопительного сезона. Но поверьте, лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем!» - отметил глава города.

Напомним, ранее отопительный сезон продлили до 12 мая.

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Завтра в Пскове воздух прогреется до +17 градусов.