ЖКХ

Около 25% абонентов в Псковской области не передают вовремя показания приборов учета газа

Приборами учета газа в Псковской области, по данным на сегодняшний день, пользуются 99 815 абонентов. Почти 25% из них, а это 25 тысяч потребителей, не передают вовремя показания счетчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напомнили, что передавать данные о потребляемом природном газе необходимо до 25 числа каждого месяца.

Если абонент не передавал показания прибора учета газа (счетчика) от 1 до 3 месяцев, то в этот период начисления произведут по среднему потреблению газа данного абонента.

В случае, если абонент не представил газовикам сведения о показаниях счетчика в течение более трех месяцев подряд, начисление за потребленное голубое топливо будет производиться по нормативам, а не по счетчику потребителя.

Такие правила продиктованы пунктом 31 Правил поставки газа, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации.

Передать показания приборов учета газа можно различными способами. Все они указаны на обратной стороне квитанции. Так же с ними можно ознакомиться на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Псков». Самый быстрый и удобный - в личных кабинетах абонента «Мой газ.Смородина.онлайн» и Paygas.ru, заключили в компании.