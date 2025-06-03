ЖКХ

В псковской деревне Загорицы введен в эксплуатацию газопровод

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в деревне Загорицы Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фотографии: ООО «Газпром газораспределение Псков»

Газопровод протяженностью 8,7 км, построенный в рамках догазификации, создал возможность для газификации 103 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей установлен пункт редуцирования газа.

К настоящему времени договоры на догазификацию заключены с жителями всех домовладений, выполнено 12 подключений.

«Для сокращения сроков подключения в рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков выполнялись и работы в их границах, велась подготовка домовладений к приему газа. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей по мере их готовности», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.