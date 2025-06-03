ЖКХ

Временные отключения воды произойдут в Великих Луках 10 июня

Временные отключения воды произойдут на некоторых улицах в Великих Луках 10 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Муниципальное предприятие «Водоканал» предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения 10 июня. Воду отключат с 9:00 до 17:00 в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе по адресу улица Холмская, дом 14/1 по следующим адресам:

улица Рыкановская, 3а, 6, 7, 12, 13, 14/97;

проезд Сопецкий, 6, 8, 10;

улица Полиграфистов, 89, 91, 93, 96/2, 94, 95, 98/3, 99/15, 100, 101а, 102а, 103, 105, 107, 104, 109, 111, 112, 112а, 114, 100а;

проезд Круговой, 19, 15, 15а, 17а, 11а, 9, 8, 10, 23, 21, 5, 7, 7а;

улица Холмская, 38, 40а, 38а, 40, 15а, 42, 48, 50, 52, 19, 21, 23, 54, 25, 27, 56, 58/2, 29;

улица Труда, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

проезд Речной, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12;

тупик Низовой, 3, 8а, 8;

улица Низовая, 1;

улица Рыканово, 1;

улица Сельская, 17, 1а;

улица Причальная, 1, 4, 4а, 6, 3, 3а, 9;

улица Центральная Рыкановская, 30, 25, 26, 26а, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 4, 3, 2, 1;

тупик Печатникова, 4, 5, 10, 11;

улица Дворовая, 14, 7, 6, 5, 4а, 2, 2а, 2б, 10б;

улица Широкая, 19, 18б, 20, 24, 21, 21а, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33;

деревня Рыканово, ул. Дворовая, 1;

деревня Рыканово, ул. Широкая, 3а, 20;

улица Лазаревская, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15;

переулок Лазаревский, 1, 2, 3, 4;

улица 3-й Ударной Армии, 109;

улица Сопецкая, 29/103, 27, 25, 23, 17, 15/92;

улица 2-я Богдановская, 1, 5, 7, 9;

переулок Холмский, 7/5;

улица Холмская, 1, 3, 6/1, 7, 7а, 14/1, 16, 18, 20;

улица Холмская, 16 (магазин);

улица Холмская, 16 (Котельная газовая № 9 – 1 ввод ООО «Газпром теплоэнерго Псков»);

улица Холмская, 18 (магазины, аптека, «Муравейник» - детский развивающий центр);

улица Холмская, 20 (магазины);

улица Холмская, 17а;

улица Холмская, 15 (МП «Спецавтохозяйство» + ООО «ЭкоКапитал»);

улица Холмская (Котельная № 8 + КНС);

улица Холмская, 1а (гараж);

улица Холмская, 5 (склад ИП Кузьмин В.В.);

улица Холмская, 3 (почта, ООО ЧОП Атлант);

улица Холмская, 6/1 (магазин);

улица Холмская, 8;

КНС-12.

Водоразборные колонки: улица Рыкановская, 7; улица Холмская, 38-40; улица Труда, 15; улица Холмская, 58/2; улица Центральная Рыкановская, 20, 25.