ЖКХ

Отсутствие договора на ТО оборудования может стать причиной отключения — Газпром

Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своем доме или квартире. Если такого договора нет, то «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с газораспределительной организацией «Газпром газораспредление Псков» вправе ограничить абоненту подачу газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Напоминаем, что Федеральный закон от 6 апреля 2024 года №77-ФЗ усилил ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования. В частности, установлены штрафы за уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО, а также непредоставление информации о смене оборудования — в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Законом предусмотрены санкции за нарушение сроков обслуживания дымовых и вентканалов, а также за проведение техобслуживания газового оборудования организацией, которая не соответствует законным требованиям.

Увеличен штраф за недопуск специалистов для ежегодной проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

для физлиц – 5–10 тысяч рублей;

для должностных лиц – до 100 тысяч рублей;

для юридических – до 500 тысяч.

Отдельно подчеркнем, что штрафы взыскивают не газовики, а уполномоченные органы жилищного надзора, в частности, Государственная жилищная инспекция.

Без договора на обслуживание ВДГО/ВКГО газоснабжение будет остановлено. Поставщик газа уведомит об отключении за 40 дней. При этом услуги отключения и повторного подключения газа придется оплатить жителю.

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) необходимо проводить не реже одного раза в год. Подобные работы могут выполнять только специалисты газораспределительных организаций.

Сотрудник «Газпром газораспределение Псков» после выполнения необходимых работ по ТО ВДГО предложит вам подписать акт выполненных работ, который является одновременно и платежным документом по данному виду работ. При наличии претензий к работе специалиста, вы можете оставить обратную связь на сайте и в социальных сетях компании «Газпром газораспределение Псков» или по телефону ответственной Службы: 8 (8112) 79-01-39, 79-01-40.

«Принимаемые меры и требования введены для сокращения аварийных ситуаций с газовым оборудованием, повышения безопасности в дома. Ежегодное техническое обслуживание позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию и исправное состояние газоиспользующего оборудования. Также необходимо предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения регламентных работ», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.