ЖКХ

Более 50 населенных пунктов Новоржевского округа остались без света

Более 50 населенных пунктов Новоржевского муниципального округа остались без электричества, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые новоржевцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями более 50 населенных пунктов осталось без света. В настоящее время на территории округа на восстановлении электроснабжения работает три аварийные бригады. Все заявки, связанные с отключением света, просим направлять в ЕДДС. Просим набраться терпения, телефон постоянно занят в связи с поступлением большого количества звонков», - сообщила Любовь Трифонова.

Телефоны ЕДДС: 8-(81143)-2-17-12, +7-991-488-37-10