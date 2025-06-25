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Более 50 населенных пунктов Новоржевского округа остались без света

29.06.2025 20:14|ПсковКомментариев: 0

Более 50 населенных пунктов Новоржевского муниципального округа остались без электричества, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые новоржевцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями более 50 населенных пунктов осталось без света. В настоящее время на территории округа на восстановлении электроснабжения работает три аварийные бригады. Все заявки, связанные с отключением света, просим направлять в ЕДДС. Просим набраться терпения, телефон постоянно занят в связи с поступлением большого количества звонков», - сообщила Любовь Трифонова.

Телефоны ЕДДС: 8-(81143)-2-17-12, +7-991-488-37-10

Источник: Псковская Лента Новостей
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