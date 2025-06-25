ЖКХ

Отключения электричества из-за непогоды зафиксировали в Плюсском округе

Массовое отключение электричества фиксируется в Плюсском муниципальном округе, сообщила глава округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и гости Плюсского округа! В результате шквального ветра зафиксировано массовое отключение электричества», - сообщила глава округа.

Номера телефонов, по которым можно сообщить об отключении круглосуточно:

8-800-220-0-220 горячая линия ПАО Россети;

122- колл-центр;

8(81133) 2-13-55 ЕДДС округа.

«Все заявки, принятые ЕДДС передаются в ПАО Россети, просьба сообщать название населенного пункта и номер телефона для связи. Передав заявку, дождитесь её исполнения, не надо дублировать!» - добавила Наталья Иванова.