Отключения электричества из-за непогоды зафиксировали в Плюсском округе

Массовое отключение электричества фиксируется в Плюсском муниципальном округе, сообщила глава округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые жители и гости Плюсского округа! В результате шквального ветра зафиксировано массовое отключение электричества», - сообщила глава округа.
Номера телефонов, по которым можно сообщить об отключении круглосуточно:
«Все заявки, принятые ЕДДС передаются в ПАО Россети, просьба сообщать название населенного пункта и номер телефона для связи. Передав заявку, дождитесь её исполнения, не надо дублировать!» - добавила Наталья Иванова.