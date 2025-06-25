ЖКХ

Капремонт канализационного коллектора на Запсковье идёт по графику

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 500 мм на участке улиц Алтаева – Петрова – Ипподромная идут в соответствии с утвержденным планом работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал», трубопровод обеспечивает отведение сточных вод с обширной территории Запсковья, включающей улицы Инженерная, Ипподромная, Текстильная, Новоселов и Труда.

Фото: «Горводоканал»

Актуальность работ продиктована двумя основными причинами: предаварийным состоянием коллектора и необходимостью расширения его пропускной способности. В настоящий момент основные работы проходят на улице Ипподромной.

«Предприятие прилагает все усилия, чтобы минимизировать временные неудобства для граждан. На улице Петрова установлена система насосов для перекачки сточных вод по оперативно созданной временной канализационной магистрали. Дополнительно обеспечивается выезд ассенизационной техники, в том числе в частный сектор», - отметили в «Горводоканале».